Chiariello su Elmas: "Ha giocato a destra, è quello il suo ruolo? Ma davvero fate?"

Si analizza il pari con la Spal sui social, lo fa anche Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, che scrive: "Dite che Elmas non ha giocato a dx. Elmas ha giocato a destra e confermo, ed ha fatto come tutti gli esterni di Ancelotti che entrano nel campo per lasciare la corsia al terzino. È quello il ruolo di Elmas? Ma davvero fate?".

