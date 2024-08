Chiariello su Meret: "Mi ha un pò deluso, ma va difeso dal gioco al massacro"

Il giornalista Umberto Chiariello dopo l'errrore contro il Girona che ha provocato il vantaggio degli spagnoli, ha dato un suo parere su Meret

Il giornalista Umberto Chiariello dopo l'errore contro il Girona che ha provocato il vantaggio degli spagnoli, ha dato un suo parere su Meret attraverso il suo profilo X: "Per me Meret è uno dei tanti ma veste la maglia azzurra e va difeso dal gioco al massacro. È un ottimo portiere ma non un fenomeno, anzi sono un po’ deluso da lui che sembrava da ragazzo un predestinato a grandi cose. Resta un portiere del giro della Nazionale con qualità molto importanti tra i pali e nell’attacco basso alla palla, molto meno nelle uscite alte e nel gioco podalico dove ha pecche endemiche".