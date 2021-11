Chiariello sul caso plusvalenze Juve: "Già partita la grancassa del partito giustificazionista italiota"

Il giornalista Umberto Chiariello a commentato su Twitter il caso plusvalenze che ha travolto la Juventus: "È già partita la grancassa del partito giustificazionista italiota del “così fan tutti”. Io invece dico che chi falsa i bilanci, fa fatture false e crea turbative di borsa deve pagare sportivamente, civilmente e soprattutto penalmente. Ovviamente qualora i reati siano dimostrati.

Voglio però proprio vedere come fanno a non dimostrare che sono reati. Comunque Marco Bellinazzo fa delle proposte per risolvere strutturalmente il problema delle plusvalenze che sono assolutamente da prendere in considerazione anche se non esaustive".