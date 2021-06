Chiariello: "Taglio di Politano per Bernardeschi ci può stare, Bearzot fece fuori Pruzzo per Rossi"

"So di essere impopolare ma il taglio di Politano a favore di Bernardeschi ci sta e non è una novità: Bearzot fece fuori Bomber Pruzzo per Rossi". Così scrive su Twitter Umberto Chiariello sulla decisione di Roberto Mancini in vista di Euro2020: "La nazionale è come un club e spesso privilegia chi fa parte del gruppo al di là del campionato. Anche Meret ha beneficiato di questo".

