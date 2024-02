“Ci sono 4-5 ADL”, De Luca replica: “Quale Spalletti ha parlato, quello della campagna?”

Diego De Luca, giornalista e conduttore napoletano, ha replicato su X alle dichiarazioni dell’ex allenatore del Napoli

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il Ct Luciano Spalletti ha parlato anche delle recenti dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis sul suo addio: “Quale dei De Laurentiis ha parlato? Ce ne sono 4-5 in giro e non mi riferisco ai figli... C’è quello grato, quello malinconico, quello rancoroso, quello retroscenista. Gli auguro di centrare il Mondiale per club che garantisce enormi introiti, nel ranking del Napoli c’è anche la mia mano".

Diego De Luca, giornalista e conduttore napoletano, ha replicato su X alle dichiarazioni dell’ex allenatore del Napoli: “Spalletti ha ragione a chiedersi quale De Laurentiis abbia parlato: d’altronde, l’analisi della personalità (sulla quale Pirandello ha concentrato molte sue opere) riguarda tutte le persone. Va chiarito, allo stesso modo, quale Spalletti abbia parlato: quello della campagna?”.