Clamorosa rissa in Coppa America: coinvolto anche l'azzurro Olivera

Clamorosa rissa a bordocampo al termine della gara tra Colombia e Uruguay, semifinale di Coppa America con la vittoria per 1-0 dei colombiani. A fine partita contatto diretto tra i giocatori di Bielsa, alcuni, tra cui l'azzurro Olivera, e i tifosi della Colombia che stavano disturbando le famiglie dei calciatori di Bielsa. Addirittura Nunez era proprio in tribuna al momento dell'accaduto per proteggere il figlio di pochi anni spaventato. Attimi di forti tensioni. Ecco le immagini:

This is best video of the whole situation filmed by @qc_javi. The Uruguayan players are clearly telling the Colombian fans, “with family no, with family no.” And then all hell breaks lose.



This is the clearest video of the incident. #SoyCeleste #Celeste #CopaAmerica… pic.twitter.com/0sfJVBfPFW