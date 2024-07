Clamoroso Rai: telecronista Bizzotto senza voce per la semifinale, scoppia l’ironia social

Tanta l'ironia sui social per l'incredibile coincidenza che sta costringendo Bizzotto a sforzare le corde vocali.

Grande sfortuna per Stefano Bizzotto, telecronista Rai di Spagna-Francia. La prima voce della prima semifinale degli Europei è rimasta senza voce causa raucedine.

Tanta l'ironia sui social per l'incredibile coincidenza che sta costringendo Bizzotto a sforzare le corde vocali. "Bizzotto si è rotto!", "Mi spiace per Stefanone Bizzotto, ma non si può mandarlo a fare una telecronaca così. Anche perché il passaggio tra lui e Adani è come quando partiva la pubblicità di Celentano con 40000 decibel in più", questi alcuni dei commenti che spopolano su X.