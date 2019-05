"Comandante non tradire il popolo, Napoli ti ama", striscione esposto sotto casa di Sarri

"Comandante non tradire il popolo, Napoli ti ama" è il testo di uno striscione esposto a Figline Valdarno, sotto casa sua, dai tifosi azzurri timorosi di un passaggio di Sarri alla Juventus. In questo momento, però, Sarri è l'unico tra i candidati a non aver mai smentito. Un indizio ulteriore sul fatto che alla fine il toscano possa realmente sedere, il prossimo anno, sulla panchina dei rivali bianconeri.