Compleanno in casa Napoli: il Cholito compie gli anni, gli auguri del club

Compleanno in casa Napoli. Oggi, 5 luglio, Giovanni Simeone compie 30 anni. Il club azzurro ha dedicato un post social su X per fare gli auguri al suo centravanti vincitore di due scudetti in tre anni: "Auguri al Cholito che compie oggi 30 anni".