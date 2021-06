“Complimenti al Napoli Basket”, la SSCNapoli si congratula per la promozione in A1

La Gevi Napoli Basket torna in Serie A 1 dopo 13 anni. La SSCNapoli si è voluta congratulare attraverso un tweet con i 'cugini' della pallacanestro per lo storico risultato: "Complimenti al Napoli Basket per la promozione in Serie A1".

| Complimenti al Napoli Basket per la promozione in Serie A1 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 27, 2021