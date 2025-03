Conte esalta Gilmour, Capuano: “Prima dell’Inter aveva fatto 20 minuti! Dicevano rosa inadeguata…”

Il giornalista di Radio 24 e Panorama, Giovanni Capuano, si è espresso così su X dopo la conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia di Napoli-Fiorentina: “Conte: "Gilmour ha fatto una grandissima prestazione contro l'Inter e sono stato chiaro con i ragazzi: nelle ultime 11 gioca chi merita, non c'è posto fisso, perché sono 11 partite, 11 battaglie, 11 finali, non ci sono crediti".

Gilmour prima di Napoli-Inter: 20 minuti in 14 giornate, la maggior parte trascorsa a scaldare la panchina. La narrazione sulla rosa inadeguata del Napoli, oh yeah…”.

