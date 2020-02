Cori contro Napoli, il bellissimo post di Salvatore Esposito: "Essere napoletano è meraviglioso"

L'attore Salvatore Esposito, alias Genny Savastano in Gomorra ha pubblicato un bellissimo post sui social in merito all'ennesimo episodio di cori discriminatori nei confronti di Napoli avvenuti nel match contro la Sampdoria: "Orgoglioso di essere NAPOLETANO, un popolo che nella scorsa settimana e ieri è stato vittima ancora una volta di cori e striscioni che inneggiano al Vesuvio , alla monnezza ed al colera. I NAPOLETANI sono il popolo che è sempre stato in prima fila per il sostegno alle popolazioni vittime di gravi disgrazie, anche recenti, un popolo aperto a tutti e ricco di cultura. Noi NAPOLETANI dobbiamo unirci ancora di più, dobbiamo continuare a dare vita e forza ai grandi talenti che abbiamo, dobbiamo proteggere e tutelare le nostre bellezze e la nostra cultura e dobbiamo continuare ad essere fieri di provenire da una terra come la nostra perché qualsiasi cosa dicano o facciamo io, oggi come allora, sono sempre più convinto che ESSERE NAPOLETANO MERAVIGLIOSO".