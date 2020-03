Coronavirus, bel gesto di Petagna: lancia raccolta fondi per gli ospedali italiani

Attraverso un post sui social, il futuro attaccante del Napoli Andrea Petagna ha condiviso un messaggio relativo alla situazione attuale in Italia in merito all'emergenza Coronavirus svelando di aver aperto una campagna crowdfunding legata agli Ospedali Pubblici Italiani: "Ciao, sono Andrea Petagna e gioco in Serie A nella Spal. Ho avuto la fortuna di trasformare la mia passione nel mio lavoro e di guadagnare tanti soldi. Oggi più che mai sento la necessità di aiutare chi ne ha bisogno. Per questo ho creato un movimento, il nostro movimento: #NonLasciamoIndietroNessuno, perché in Italia non ci possono essere pazienti di seria A e pazienti di serie B. Chiunque è a rischio, di qualsiasi età, DEVE ESSERE SALVATO. Ho deciso di aprire una campagna crowdfunding legata agli Ospedali Pubblici Italiani. Il primo che aiuteremo sarà il Niguarda di Milano che ha bisogno di 5 postazioni di rianimazione del valore totale di 350 mila euro. Andate subito al link in BIO e donate anche voi, qualsiasi cifra, io l’ho già fatto. Grazie e diffondete".