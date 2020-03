Coronavirus, l'appello di Ancelotti: "Seguite i consigli degli esperti, insieme batteremo il virus"

Il Coronavirus continua ad essere il principale nemico da battere. Dopo lo stop anche della Premier League, Il tecnico ex Napoli e ora in forza all'Everton Carlo Ancelotti ha lanciato un messaggio dai propri account social: "Attualmente stiamo vivendo un momento molto difficile ed è tempo per tutti noi di agire in modo responsabile. Intendo Pensate a voi stessi, alla vostra famiglia e a chiunque entri in contatto con voi. Seguite i consigli degli esperti e insieme batteremo il Covid 19"