Crollo Juve, Alvino punge: “Senza coppe in campionato sei favorito… il Sassuolo conferma!”

La Juventus cade al Mapei Stadium e perde l'occasione di portarsi momentaneamente in testa alla classifica di Serie A. I bianconeri cadono sotto i colpi del Sassuolo, che trionfa per 4-2 e trova la seconda vittoria del suo campionato. Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha così commentato sui social il ko dei bianconeri: “Senza coppe europee in campionato sei favorito… il Sassuolo conferma!”.