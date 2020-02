Cucchi: "3 punti importanti per le ambizioni europee, ma sono i tifosi i veri vincitori"

Il giornalista Riccardo Cucchi ha commentato la vittoria del Napoli sul Torino con un post su Twitter: "Vittoria importante per per le ambizioni di piazzamento europeo del Napoli. Ma sono i tifosi del S. Paolo a vincere davvero: "Nelle tragedie non ci sono avversari". Cerchiamo di capirlo tutti. Il Toro non riesce a smettere di perdere. Purtroppo per i suoi tifosi".

Vittoria importante per per le ambizioni di piazzamento europeo del #Napoli. Ma sono i tifosi del S. Paolo a vincere davvero: "Nelle tragedie non ci sono avversari". Cerchiamo di capirlo tutti. Il #Toro non riesce a smettere di perdere. Purtroppo per i suoi tifosi. #NapoliTorino — riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) February 29, 2020