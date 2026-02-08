“Perdona loro, perché non lo sanno”, messaggio criptico di Lucca accende i social

Lorenzo Lucca, attaccante del Nottingham Forest ma di proprietà del Napoli, ha attirato l’attenzione del web con un post pubblicato su Instagram che non è passato inosservato. L’ex Udinese ha condiviso uno scatto con la maglia del club inglese accompagnato da una didascalia enigmatica — “Perdona loro, perché non lo sanno” — capace di accendere immediatamente il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Un messaggio breve ma dal significato aperto, che ha lasciato spazio a diverse interpretazioni.

Reduce da una rete nell’ultimo turno di campionato, Lucca ha involontariamente provocato la reazione dei sostenitori del Napoli, molti dei quali si sono sentiti chiamati in causa dal contenuto del post. Nei commenti si è così scatenata una vera e propria bufera social, con numerose risposte dai toni accesi.