Genoa-Napoli, moviola Calvarese: "Primo rigore giusto, secondo al limite. Ma il contatto c'è"

vedi letture

L'ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha commentato sul proprio profilo X i due rigori concessi da Massa dopo l'On Field Review in Genoa-Napoli 2-3: "Genoa-Napoli, due rigori con OFR per Massa. Il primo è giusto, con Meret in ritardo che colpisce nettamente il piede di Vitinha; il secondo è al limite, non uno step on foot pieno di Cornet su Vergara, ma il contatto c'è".