Da Barcellona: "Lisbona ci attende" e sui social: "Gattuso attacchi il giornale nello spogliatoio"

“Lisbona attende il Barcellona”. Così titola l’edizione odierna di Mundo Deportivo, in riferimento al fatto che la città portoghese tifa blaugrana nello scontro degli ottavi con il Napoli così da avere Messi e company per le final eight. A commentare l'apertura del quotidiano è Filippo Maria Ricci, inviato in Spagna della Gazzetta dello Sport, che su Twitter scrive: "Mundo Deportivo, oggi. Che Gattuso lo attacchi nello spogliatoio del Napoli".

Mundo Deportivo, oggi. Che Gattuso lo attacchi nello spogliatoio del Napoli. pic.twitter.com/YdN04E6MoZ — Filippo Ricci (@filippomricci) July 10, 2020