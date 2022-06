Dani Alves dà l'addio al Barça: "Si chiude un ciclo molto bello e se ne apre un altro"

"Spero non manchino la mia follia e felicità quotidiana, spero anche di cuore che chi rimane riesca a cambiare la storia del club".

Dani Alves saluta ufficialmente il Barcellona. Tramite un'accorata lettera social, il terzino brasiliano dice addio ai blaugrana per la seconda volta: "Cari culé, adesso è il momento del nostro addio. Sono stati più di 8 anni dedicati a quel club, quei colori, quella casa... Come ogni cosa nella vita gli anni passano, le strade divergono. Hanno provato a licenziarmi ma non ci sono riusciti! Non potete immaginare quanto sia stato resiliente. Dopo tanti anni il calcio e la vita mi hanno dato l'occasione di tornare qui per i saluti. Non può esserci arrivederci senza prima ringraziare coloro che rendono tutto perfetto, quelli che stanno dietro i riflettori. A loro dico: grazie! Anche allo staff per l'opportunità di poter tornare e indossare di nuovo quella meravigliosa maglia. Non sapete quanto sia stato felice... Spero non manchino la mia follia e felicità quotidiana, spero anche di cuore che chi rimane riesca a cambiare la storia del club. Si chiude un ciclo molto bello e se ne apre un altro ancora più impegnativo. Il mondo non deve dimenticarsi che un leone, anche se ha 39 anni, rimane comunque un pazzo leone! Viva il Barca, sempre".