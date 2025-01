"Dateci 70 mln! Casadei è una gemma": tifosi Chelsea furiosi sui social per la trattativa col Napoli

Questo uno dei tanti commenti alla notizia data su X da Fabrizio Romano sull’affare tra Napoli e Chelsea

“Il Chelsea sta per perdere ancora un’altra gemma”. Questo uno dei tanti commenti alla notizia data su X da Fabrizio Romano sull’affare tra Napoli e Chelsea, che sarebbero in trattativa per portare Cesare Casadei in maglia azzurra.

“È davvero un gran bel giocatore” si legge, ed ancora: “Dateci 70 milioni o nulla”. Qualcuno azzarda anche paragoni importanti: “Tecnicamente mi ricorda Xabi Alonso” scrive un utente che si accoda ai tanti messaggi di disappunto dei sostenitori del Chelsea.