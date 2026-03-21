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De Bruyne si gode la città: ha pranzato in un noto ristorante di Pozzuoli
De Bruyne torna al ristorante sul lungomare di Pozzuoli, ormai tappa fissa per lui: il belga si gode Napoli anche a tavola
Kevin De Bruyne si gode la città di Napoli e la sua cucina. Quest'oggi KDB ha pranzato al White Chill Out Lungomare, noto ristorante di Pozzuoli che è diventato tappa fissa per il belga: infatti, ci era andato anche appena rientrato in Italia dopo l'infortunio, il mese scorso.
Di seguito la foto.
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