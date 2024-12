De Giovanni scherza: "Durante le partite non ho cose frangibili attorno, o farei danni fisici"

Maurizio De Giovanni, scrittore e drammaturgo napoletano, è intervenuto al Podcast "Zero Possibilità" condotto dallo speaker della SSCNapoli, Decibel Bellini. Questo il simpatico aneddoto raccontato: "Rito pre partita? Non sono scaramantico. Con chi la guardo? Con persone che non abbiano interesse denunciarmi, siccome ho comportamenti penalmente rilevanti (ride, ndr).

I miei gatti si rifugiano altrove prima dell’inizio della partita e capiscono dalla tensione che c’è nell’aria che sta per iniziare la partita e quindi se ne vanno. Soprattutto non ho cose frangibili vicino. È stata predisposta la casa in modo che ho soprammobili di legno, plastica… Roba che non si rompe, in maniera tale che io non possa fare danni fisici”.