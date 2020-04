De Luca chiarisce su chiusura confini: "Quarantena e meno treni dalle zone di alto contagio"

Durante la conferenza stampa di oggi pomeriggio uno dei concetti più importanti del governatore Vincenzo De Luca era stato quello sulla chiusura dei confini qualora le regioni del nord avessero deciso di accelerare il ritorno alla normalità. Il presidente della Regione Campania, a tal proposito, ha appena aggiunto tramite i social: "A scanso di equivoci, la posizione della Campania è estremamente chiara. L’apertura totale di una regione deve essere decisa a livello centrale sulla base di decisioni scientifiche, ed è una decisione che coinvolge tutto il resto del Paese. Per questa ragione e per evitare commenti stupidi, per quanto riguarda la Campania, - per evitare il diffondersi dell’epidemia - dovrà andare in quarantena chi arriva da regioni dove c’è un livello altissimo di contagio, e ancora riduzione del numero dei treni provenienti da quei territori e controlli rigorosi alle stazioni ferroviarie".