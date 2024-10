Del Genio: "Calendario folle! Visto Bremer? A marzo giocheranno solo le riserve..."

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, tramite il suo profilo Facebook ha commentato l'infortunio occorso a Bremer e i vari problemi che stanno patendo i big impegnati in Europa: "Rodri, Bremer, Osimhen e altri meno famosi fuori per mesi. Siamo ad inizio ottobre. Con questo trend a marzo giocano solo le riserve. Calendario folle, quelli che comandano nel calcio non amano il calcio".

Il collega, con un altro post, aveva già criticato il nuovo calendario: "Orribile format Champions con gare da 7a1, 9 a 2, 5 a 0, 4 a 0 in quantità industriale. Nei campionati partite così si vedono raramente. Anche i big match poi, ovviamente equilibrati, sono inutili perché alla fine dei gironi, oppure attraverso i play off in qualche caso, le grandi saranno tutte agli ottavi. 18 partite a giornate per otto giornate, totale 144 quasi tutte inutili o brutte. I soldi, la disperata corsa ai soldi, davvero distrugge tutto".