Del Genio demolisce le tesi juventine: “-15 per 45 casi, allora in proporzione al Napoli -0,3 punti”

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, tramite il suo account Facebook ha risposto agli juventini che tirano in ballo anche il Napoli sulla questione plusvalenze: "Vogliamo partecipare al giochino patetico di quelli che provano a difendere la Juventus tirando dentro altre? Partecipiamo, scherzosamente. Allora la Juventus, parlando solo di plusvalenze e tralasciando tutto il resto, è coinvolta in 45 casi. Il Napoli, ad esempio, in uno. Quindi senso delle proporzioni: Juventus 45 casi 15 punti. Napoli un caso 0,3 punti, approssimazione per difetto quindi (meno di 0,5 si approssima per difetto) zero punti e forse piccola ammenda".