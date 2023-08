Del Genio: "Pubblicare il video di un errore di Natan non è giornalismo corretto. Prevenuti per interessi"

"Errori volendo li possiamo pubblicare per ogni acquisto, il calciatore che non ha sbagliato mai non esiste".

Dopo il polverone alzanto dal video di un errore di Natan pubblicato da Sportitalia, il giornalista Paolo Del Genio ha commentato così sui propri social: "Natan sarà un fenomeno, un calciatore normale o una pippa, ma pubblicare il video di un suo errore non è una forma di giornalismo corretto. Errori volendo li possiamo pubblicare per ogni acquisto, il calciatore che non ha sbagliato mai non esiste. Prevenuti per interessi personali, preferisco i giornalisti dichiaratamente tifosi delle nostre rivali a questi personaggi". Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paolo Del Genio (@paolodelgenio_official)