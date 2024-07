Foto Demme saluta Napoli sui social: "Ciao e grazie, rimarrete sempre nel mio cuore"

L'ex Lipsia farà ritorno in Germania, intanto ha deciso di salutare Napoli e il Napoli con un post su Instagram.

Da oggi Diego Demme non è più un calciatore del Napoli. Ieri è scaduto il contratto del centrocampista italo-brasiliano, che all'inizio della sua avventura in azzurro si era imposto come titolarissimo e che poi è finito prima per perdere il posto da titolare e poi addirittura quello nelle liste per le competizioni nazionali e internazionali.

L'ex Lipsia farà ritorno in Germania, intanto ha deciso di salutare Napoli e il Napoli con un post su Instagram, pubblicando uno scatto che lo ritrae in azzurro e scrivendo la seguente didascalia: "Ciao e Grazie Napoli. Rimarrete sempre nel mio cuore".