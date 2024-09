Di Lorenzo sui social: "Che carattere e che reazione in casa della Francia"

Giovanni Di Lorenzo dopo la vittoria dell'Italia contro la Francia ha festeggiato con un post su Instagram facendo i complimenti alla squadra.

Giovanni Di Lorenzo, dopo la vittoria dell'Italia contro la Francia che l'ha visto protagonista per tutti i novanta minuti ha festeggiato con un post su Instagram, facendo i complimenti alla squadra: Che bello vederci reagire così in casa della Francia, grande prova di carattere". Nonostante l'affanno iniziale che poteva far pensare ai disastri dell'Europeo, il capitano del Napoli ha fatto una buona partita sempre nel suo nuovo ruolo, quello di braccetto di destra in una difesa a tre, dove oramai sta dando grandi garanzie ad Antonio Conte.