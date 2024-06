Video Dimenticata la mancata convocazione di Spalletti: Politano e Immobile scatenati a Capri

Non convocati dall'Italia del ct Spalletti per gli Europei in Germania, Matteo Politano e Ciro Immobile stanno trascorrendo qualche giorno di vacanza a Capri. L'attaccante del Napoli e il centravanti della Lazio sono stati filmati mentre ballavano e cantavano nel noto locale dell'isola azzurra Taverna Anema e Core. Con l'azzurro, vestito tutto di bianco, era presente anche la sua fidanzata. Di seguito le immagini diventate virali sui social.