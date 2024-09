Divieto trasferta, Forgione: "A 24h con viaggio non rimborsabile. E' la pirateria a uccidere il calcio?"

"Si vieta una trasferta il giorno prima di una partita. Una trasferta è turismo sportivo in cui si paga viaggio e spesso pernottamento. Costi non rimborsabili in questa tempistica. Ma è la pirateria a uccidere il calcio, non chi non sa e non vuole risolvere guasti". Così sui social il giornalista e scrittore Angelo Forgione sulla decisione di chiudere il settore ospiti dello Stadium ai tifosi campani nonostante la Fidelity Card.