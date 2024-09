Divieto trasferta, Simeone sui social: "Mai soli, anche da lontano..."

Continua a tenere banco la vicenda legata al divieto di trasferta ai residenti a Napoli e provincia arrivato ieri, a 24h dalla gara. I biglietti da rimborsare sono un migliaio mentre le spese già sostenute per voli, treni e alberghi dai tifosi in partenza non potranno essere recuperate.

Oggi se n'è parlato tanto sui quotidiani, ieri anche Giovanni Simeone aveva fatto riferimento alla situazione in un post sui social: "Siamo pronti per domani! Mai soli, anche da lontano…", si legge sull'account Instagram dell'attaccante azzurro.