Foto Dopo Napoli, Lavezzi visita l'altra ex squadra: è allo stadio per PSG-Aston Villa

Il 'Pocho' Ezequiel Lavezzi è stato recentemente in visita al Napoli ed allo Stadio Diego Armando Maradona, dove ha pure ricevuto un riconoscimento speciale. Ora, l'ex attaccante ha fatto tappa ad un'altra delle sue ex squadre: l'argentino - insieme a Javier Pastore - è sugli spalti del Parco dei Principi per assistere al match del Paris Saint-Germain contro l'Aston Villa. Di seguito la foto.