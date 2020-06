"Dovevamo vincerla e l'abbiamo fatto. Testa alla prossima", la carica di Ghoulam sui social

"Dovevamo vincerla e l'abbiamo fatto. Ora testa alla prossima". Questo il commento del terzino del Napoli Faouzi Ghoulam su Twitter dopo la bella vittoria del Napoli sulla Spal, quinto successo consecutivo in campionato per gli uomini di Gennaro Gattuso. Il terzino algerino è subentrato nei minuti finali al posto di Mario Rui.

Dovevamo vincerla e l’abbiamo fatto. Ora testa alla prossima



Nous devions gagner et nous avons gagné. Maintenant on doit nous concentrer sur le suivant



We had to win it and we did. Now let's focus on the next one 🙌



