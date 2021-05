"Eid Mubarak", Koulibaly celebra sui social la fine del Ramadan

Termina il Ramadan per i musulmani e Kalidou Koulibaly rende grazie ad Allah per aver concluso il digiuno. Il difensore del Napoli, alle prese con l'infortunio al polpaccio, celebra la fine del digiuno, scrivendo su Twitter: "Eid Mubarak (Buona festa). Possa Allah accettare il nostro digiuno, le nostre preghiere e proteggere tutti i musulmani nel mondo".

Eid Mubarak 🙏

May Allah accept our fasting, prayers and protect all muslim in the world 🤲



Kalidou pic.twitter.com/yuCNT9llMt