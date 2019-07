Elmas saluta il Fenerbahce: "Due anni splendidi, grazie a tutti. Istanbul sarà sempre gialloblu"

Attraverso il suo profilo Instagram, il nuovo acquisto azzurro Elif Elmas ha salutato con un lungo post la sua vecchia squadra delle Fenerbahçe: “Voglio ringraziare il Fenerbahce per questi splendidi 2 anni che ho passato in questo club e i bellissimi momenti che ho vissuto insieme a voi. Voglio ringraziare tutti gli esponenti della società, i miei compagni e soprattutto i grandiosi tifosi del Fenerbahce che ci hanno supportato nei brutti momenti e nei buoni. Istanbul sarà sempre gialloblù per me, spero di rincontrarvi un giorno! Sempre forza Fenerbahce!".