Elmas saluta il Fenerbahce: "Due anni splendidi, grazie a tutti. Istanbul sarà sempre gialloblu"
Attraverso il suo profilo Instagram, il nuovo acquisto azzurro Elif Elmas ha salutato con un lungo post la sua vecchia squadra delle Fenerbahçe: “Voglio ringraziare il Fenerbahce per questi splendidi 2 anni che ho passato in questo club e i bellissimi momenti che ho vissuto insieme a voi. Voglio ringraziare tutti gli esponenti della società, i miei compagni e soprattutto i grandiosi tifosi del Fenerbahce che ci hanno supportato nei brutti momenti e nei buoni. Istanbul sarà sempre gialloblù per me, spero di rincontrarvi un giorno! Sempre forza Fenerbahce!".
Sevgili arkadaşlar, Fenerbahçe’ye bu kulüpte geçirdiğim harika 2 yıl ve birlikte geçirdiğimiz güzel anlar için teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca beni bu kulübe getiren yönetime Sayın Aziz Yıldırım ve Sayın Hasan Çetinkaya’ya ve şimdiki yönetime Sayın Ali Koç ve Sayın Damien Comolli’ye, kulüpte çalışan herkese, takım arkadaşlarıma ve özellikle bizi hem kötü günde hem de iyi günde destekleyen büyük Fenerbahçe taraftarlarına teşekkürlerimi sunmak istiyorum. İstanbul benim için her zaman sarı-lacivert kalıcak umarım bir gün buluşuruz... Elif Elmas Her zaman her yerde en büyük FENERBAHÇE!🙏🙏🙏🙏 @fenerbahce
Un post condiviso da Elif Elmas (@elifelmas24) in data: 24 Lug 2019 alle ore 12:29 PDT