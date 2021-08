Elogi alla Juve che perde 3-0, Pistocchi ironizza: "Nessuno vuole fare la fine di Adani"

La Juventus ha perso 3-0 in amichevole contro il Barcellona ma a quanto pare i telecronisti Sky nonostante il passivo pesante hanno cominciato ad elogiare il lavoro di Allegri. Maurizio Pistocchi, giornalista, sui social ha scritto: "Nessuno vuole fare la fine di Adani" in riferimento alle critiche che in passato l'ex difensore dell'Inter riservata all'attuale tecnico bianconero.

Nessuno vuole fare la fine di Adani 🤣 https://t.co/wou4N3DRSd — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) August 8, 2021