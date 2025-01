Esordio in Serie B per l'ex Napoli Sirigu, il Palermo: "Bentornato, 14 anni dopo"

vedi letture

La partita di oggi contro il Modena ha rappresentato, per Salvatore Sirigu, l'esordio stagionale in campionato con la maglia del Palermo. L'ex PSG, rientrato in estate in rosanero, non ha finora trovato spazio alle spalle di Desplanches, acciaccato e quindi lasciato a riposo da Dionisi.

Il club siciliano, con un post su X, ha celebrato l'occasione. Per Sirigu, che ha vestito l maglia rosanero dal 2009 al 2011 con 69 partite complessive, si tratta infatti del ritorno da titolare al Barbera 14 anni dopo l'ultima volta.