Esplosione Lozano spinge i social SSCN: profilo twitter spagnolo supera i 200mila followers

In questa stagione Hirving Lozano si sta consacrando come uno dei migliori calciatori del Napoli dopo una prima stagione in affanno.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport In questa stagione Hirving Lozano si sta consacrando come uno dei migliori calciatori del Napoli dopo una prima stagione in affanno. La crescita del talento messicano è valsa anche un'impennata di interazioni sui social del club azzurro. L'account Twitter spagnolo, ad esempio, ha appena superato i 200 mila followers. Tra i club di Serie A soltanto la Juventus ha un account spagnolo con più seguaci. Il Napoli nelle ultime settimane ha doppiato Roma e Inter. ¡2⃣0⃣0⃣ 𝐌𝐈𝐋 𝐒𝐄𝐆𝐔𝐈𝐃𝐎𝐑𝐄𝐒!

¡2⃣0⃣0⃣ 𝐌𝐈𝐋 𝐆𝐑𝐀𝐂𝐈𝐀𝐒! 🙏#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/JehFKYTKRO — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) November 12, 2020