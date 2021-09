Fabian carico: “Bella rimonta e primo punto in Europa League, ma è solo l'inizio…”

Il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz ha espresso il suo parere sul pareggio del Napoli in terra inglese contro il Leicester. Lo spagnolo è carico in vista delle prossime gare: “Bella rimonta e primo punto in Europa League, ma è solo l'inizio di un percorso che vogliamo sia il più lungo possibile. Lavoreremo per raggiungere i tre punti già dalla prossima partita ma adesso testa al campionato”.