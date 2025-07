70mln di persone hanno visto festa Scudetto: Rrahmani li ringrazia

Napoli nel mondo dopo la vittoria dello scudetto. La festa scudetto sul lungomare è stata seguitissima. Amir Rrhamani sui social ha voluto ringraziare i suoi tifosi, 70 milioni di persone che hanno seguito il video dei festeggiamenti il lunedì successivo al quarto tricolore conquistato dopo la vittoria del 23 maggio al Maradona contro il Cagliari. "70 milioni di volte grazie" ha scritto su Instagram il centrale di Conte orgoglioso per aver mostrato la bandiera del Kosovo a così tanta gente.

