Fabian carico: "Già proiettati alle prossime sfide!"

Fabian Ruiz, in campo nell'ultima mezz'ora di Cagliari, sembra aver smaltito l'affaticamento muscolare ed è pronto per il Barcellona. Il centrocampista del Napoli ha postato sui social una sua foto dell'allenamento svolto in gruppo quest'oggi, scrivendo: "Già proiettati alle prossime sfide che abbiamo davanti! Carico al 100%".