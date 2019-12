"Fantastico, magnifico", l'Everton pazzo di Ancelotti: sui social elogi in italiano

Seconda vittoria consecutiva per il nuovo allenatore dell'Everton Carlo Ancelotti. Il tecnico ex Napoli ha superato di misura il Newcastle nell'odierna gara di Premier League grazie ad una doppietta di Calvert-Lewin decisivo anche nel match contro il Burnley. Intanto sui social ufficiali dell'Everton impazzano gli elogi in italiano per l'allenatore emiliano: "Carlo è fantastico, Carlo è magnifico". Questo il post: