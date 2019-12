"Felice della vittoria e delle prestazioni", Ancelotti celebra il successo sui social

L'ex allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ha commentato sui social la bella vittoria del suo Everton contro il Newcastle per 2-1. Per il tecnico emiliano quello ottenuto oggi è il secondo successo consecutivo sulla panchina dei Toffees: "Sono davvero soddisfatto del risultato di oggi e delle prestazioni del team. Speriamo di divertirci insieme nel 2020"

Really pleased with today’s result and the team’s performance. Here’s to a having a great time together in 2020. #COYB pic.twitter.com/0YmKfWtegl