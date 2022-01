Fiorentina, Torreira: "Col Toro duro colpo. Ora pensiamo alla Coppa Italia. Andiamo!"

Lucas Torreira, centrocampista della Fiorentina, ha affidato ad Instagram le proprie riflessioni a mente fredda dopo il 4-0 incassato a Torino ieri, in vista della sfida contro il Napoli: "Duro colpo. Nelle sconfitte è quando impari di più. Attenzione ai nostri errori umilmente e fai del tuo meglio per correggerli. Nessuno ha detto che fosse facile, è un campionato molto competitivo con grandi rivali. C'è molta strada da fare e questa squadra lascerà tutto in campo. Adesso pensiamo alla Coppa Italia. Andiamo!".