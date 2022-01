Fiorentina, Torreira esulta: "Che bella vittoria a Napoli. Cambiata l'immagine di Torino"

Esulta sui social Lucas Torreira, centrocampista della Fiorentina che ha battuto il Napoli per 5-2 nell'ottavo di Coppa Italia giocato al Maradona: "Che bella vittoria. Andiamo avanti in Coppa. Importante vittoria per invertire l'immagine dell'ultima partita e dimostrare che abbiamo tutto il necessario per imparare, recuperare e andare avanti. Complimenti a tutti i miei compagni per la dedizione, il coraggio e il cuore".