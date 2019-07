FOTO - ADL alla mostra Cavallini Sgarbi: "Grazie Vittorio per questo bellissimo pomeriggio culturale"

Pomeriggio di cultura per il presidente Aurelio De Laurentiis: il patron azzurro - come racconta Carlo Alvino su Twitter - è stato in visita alla mostra della collezione Cavallini Sgarbi a Castel Caldes, località in provincia di Trento, in compagnia dello stesso Vittorio Sgarbi. Proprio il patron azzurro ha dedicato un tweet al critico d'arte ed ormai volto noto della televisione: "Grazie a Vittorio Sgarbi per questo bellissimo pomeriggio culturale".

Grazie a Vittorio Sgarbi per questo bellissimo pomeriggio culturale #ADL pic.twitter.com/hE9dG9PYcW — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) 16 luglio 2019