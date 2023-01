FOTO - ADL in posa con Giorgio Armani da Parigi per l'evento Haute Couture

Il patron del Napoli, attraverso il suo profilo Twitter, ha postato una foto in compagnia dello stilista Giorgio Armani

Giorni parigini per Aurelio De Laurentiis. Il patron del Napoli, attraverso il suo profilo Twitter, ha postato una foto in compagnia dello stilista Giorgio Armani: "Dalla Fédération de la Haute Couture et de la Mode francese una meravigliosa passerella del mio amico e partner Giorgio Armani. Sono felice di aver partecipato a questa manifestazione di bellezza assoluta".