FOTO - Aggredito da un gruppo di bulli, Umberto ritrova il sorriso: incontro con Mertens e maglie firmate

Negli ultimi giorni hanno fatto il giro del web le immagini vergognose provenienti direttamente dai Colli Aminei: un gruppo di bulletti, guidati da un senso di amara repulsione verso il buon senso ed il rispetto del prossimo, hanno ben pensato di accanirsi contro un loro coetaneo, denigrandolo verbalmente e malmenandolo in gruppo. Immagini di una violenza inaudita, che hanno scatenato l'indignazione sui social e non solo.

Cosi il calcio si muove, da vero motore di solidarietà, per andare incontro a chi di bullismo ne è stato la vittima. Ed ecco le immagini che ci arrivano di un incontro sicuramente gradito per il giovane aggredito dai bulli, al quale è stata regalata la maglie autografate da Dries Mertens e Lorenzo Insigne. Con l'attaccante belga c'è stato un vero e proprio incontro, con tanto di sorrisi e clima sereno. Dopo l'assurdo episodio, il piccolo Umberto ha ritrovato il sorriso, grazie anche all'azione dell'avvocato Angelo Pisani, legale anche di Diego Armando Maradona: "Non poteva che vincere lo sport, vince il bene sul male", le parole del legale.