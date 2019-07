FOTO - Algeria campione d'Africa, Ghoulam guarda i compagni da Dimaro ed esulta sui social

Attraverso le storie di Instagram, Faouzi Ghoulam festeggia per la vittoria della sua Algeria in coppa d’Africa. La Nazionale algerina ha battuto in finale il Senegal. Ghoulam, come si nota dalle storie, ha seguito la partita dal ritiro di Dimaro. Il terzino ha rinunciato alla partecipazione alla competizione continentale per recuperare a pieno la sua condizione dopo l’infortunio.

🇩🇿Fier de votre parcours, vous avez joué avec courage, passion et surtout avec le coeur. Victoire méritée, vous avez su montrer qu’avec le coeur rien n’est impossible pour un Algérien

One two three viva l’Algérie #algerie #algsen #senalg #can2019 #victoire #africa #afrique pic.twitter.com/VY690gpIiY — ghoulam faouzi (@GhoulamFaouzi) July 19, 2019